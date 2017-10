Dia das Crianças deve injetar mais de R$ 60 milhões na economia de MS

Anderson Ramos / Capital News Expectativa é de grande movimentação no comércio do Estado

Pesquisa divulgada nesta segunda-feira (2) indica que o Dia das Crianças, comemorado em 12 de outubro, deve injetar mais de R$ 60 milhões na economia de Mato Grosso do Sul. Entre presentes e comemorações, a expectativa é que a data movimente 17,45% a mais que no ano passado, no comércio do Estado. O levantamento foi feito pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio-MS em parceria com o Sebrae-MS, em 13 municípios.



“Teremos aumento no valor médio dos presentes e também na quantidade de pessoas que vão às compras”, explica o presidente do IPF-MS, Edison Araújo. No que se refere à intenção de consumo, 52,26% dos consumidores têm a intenção de dar presentes no Dia das Crianças. Esse público pretende gastar média de R$109,50 em compras.



A movimentação econômica esperada é de R$ 62,55 milhões, destes 69,38% (R$43,40 milhões) destinados a presentes e 30,61% (R$19,15 milhões) a comemorações. Apenas 26,39% das pessoas entrevistadas pretendem realizar algum tipo de comemoração.



Quanto aos itens apontados pelos compradores, destacam-se brinquedos (53,37%), roupas (28,60%) e calçados (8,62%). Outra informação importante é que 84,37% disseram que farão pesquisa de preço, 35,96% gastarão de R$51 a R$100. Ainda conforme a pesquisa, 73,30% pagarão em dinheiro.



A coleta de dados foi realizada em Aparecida do Taboado, Aquidauana/Anastácio, Campo Grande, Chapadão do Sul, Corumbá/Ladário, Dourados, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã, São Gabriel do Oeste e Três Lagoas. As pesquisas foram feitas nos locais com maior fluxo de pessoas, entre os dias 13 a 25 de setembro.