Deputados aprovaram três projetos nesta quinta-feira (15)

Victor Chileno/Assembleia Legislativa Deputados aprovaram três projetos nesta sessão de quinta

Em segunda votação, foi aprovado o Projeto de Lei (PL) 125/16 do Poder Executivo que altera e acrescenta dispositivos à Lei Estadual 4.335, de 10 de abril de 2013, que institui o Código de Segurança contra Incêndio, Pânico e Outros Riscos.

O Projeto de Resolução (PR) 026, do deputado Flávio Kayatt (PSDB), também foi aprovado em segunda votação. A matéria altera a redação do art. 222 da Resolução 65 de 17 de dezembro de 2008, que trata do Regimento Interno da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.

Em primeira, foi aprovado o PL 162/16, do deputado Márcio Fernandes (PMDB), que institui o Dia Estadual da Equoterapia em Mato Grosso do Sul. De acordo com a proposta, a data passa a ser comemorada anualmente no dia 3 de setembro.

A escolha da data é em decorrência da fundação do Centro de Equoterapia da Policia Militar de Mato Grosso do Sul, que este ano completa treze anos de trabalho em Campo Grande e em outras cidades do Estado.