Deficit da previdência estadual caiu mais da metade em 2018, aponta Ageprev

Apenas Mato Grosso do Sul, outros seis Estados e o Distrito Federal têm o Certificado de Regularidade de Situação (CRS) para a Seguridade Social. A informação é da Agência de Previdência do Mato Grosso do Sul (Ageprev-MS). A reorganização do sistema previdenciário garante ao Estado redução do deficit de R$ 1,031 bilhão para R$ R$ 469 milhões em 2018. Com a reestruturação em 2017, Mato Grosso do Sul passou a ter Plano Previdenciário único no âmbito do poder público.

Reprodução/Perfil News

O Estado que não possui o CRS da Previdência Social é considerado inadimplente e está sujeito a bloqueios de transferências de recursos federais e impedido de formalizar convênios e realizar operações de crédito. De acordo com o Executivo estadual, o regime próprio de Previdência de Mato Grosso do Sul poderia sucumbir até 2030, com deficit estimado de R$ 20,9 bilhões, caso o Estado não fizesse a reorganização do sistema, segundo análise de riscos e expectativas (projeção atuarial).

O governo do Estado informa ainda que houve queda de mais de 50% no deficit projetado para 2030 e a sustentabilidade do regime único, segundo a Secretaria de Governo e Gestão Estratégica (Segov). Após a Lei 5.101 sr publicada no Diário Oficial do Estado, no dia 4 de dezembro de 2017, começaram a contar dois prazos importantes: de 360 dias para a recomposição de bens e valores visando à provocação do necessário equilíbrio atuarial e financeiro, por meio da capitalização da Ageprev, com aportes de recursos e ativos imobilizados, e 180 dias para encaminhamento ao Poder Legislativo de projeto de criação da Previdência Complementar.

O Estado desenvolveu um plano de ação com as etapas para execução do processo de avaliação dos ativos que serão incorporados ao patrimônio da Ageprev, conforme determina a lei que reorganizou o sistema previdenciário. De acordo com o artigo 10 da Lei 5.101, “fica assegurada à Ageprev a destinação de bens imóveis de titularidade do Estado de Mato Grosso do Sul, devidamente desafetados, precedida de Avaliação pela Junta de Avaliação Oficial do Estado e de autorização legislativa, visando à promoção do necessário equilíbrio atuarial e financeiro do MSPrev”.

Veja as principais mudanças