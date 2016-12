Contribuinte que estiver em débito pode receber descontos no IPTU

Deurico/Capital News Contribuintes têm prazo de até 27 de dezembro

O Programa de Conciliação Fiscal permite ao contribuinte, que estiver em débito com o fisco municipal, o parcelamento com descontos de juros e multas. Para isso o contribuinte deve comparecer a Central do IPTU até o dia 27 de dezembro, localizado na rua Arthur Jorge, 500.



De acordo com a assessoria da Prefeitura de Campo Grande, os débitos vencidos e não pagos estão em mais de R$ 2,3 bilhões. O IPTU corresponde a 43% e auto de infração a 30% do total da carteira de créditos do município. O secretário Municipal de Planejamento, Finanças e Controle, Disney de Souza Fernandes, afirma que a expectativa é receber R$ 25 milhões com a negociação.



O Programa está aberto para pessoas física e jurídica débitos gerados até dia 21 de novembro deste ano inscritos ou não em dívida ativa ajuizados ou a vias de ser ajuizados. O pagamento à vista prevê desconto de 90% de redução de juros de mora e 75% da multa e no pagamento em até cinco parcelas a redução de 70% dos juros e 50% da multa.



O valor do IPTU de 2017 será corrigido em 8,78% o valor lançado deste imóvel será de R$ 1.087,80. Ainda de acordo com a Prefeitura de Campo Grande, com a regularização do IPTU 2016 deste imóvel pelo Programa de Conciliação Fiscal, terá direito a 20% de desconto no pagamento à vista até 10 de janeiro de 2017, ou seja, R$ 217,56 e pagará o IPTU 2017 de apenas R$ 870,24 (20% de desconto).