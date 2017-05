Com resultados positivos, setor industrial se destaca na economia do Estado

Sem dúvida alguma a economia passa por tempos difíceis em nosso país. Porém, a indústria tem proporcionado bons resultados ao Estado, com a geração de emprego e renda para a população. Durante a inauguração da Cervejaria Campo Grande, na noite desta quinta-feira (11), o presidente da Fiems, Sérgio Longen, destacou a importância da indústria para a economia de Mato Grosso do Sul.

“Nosso setor tem registrado números positivos, conforme os números divulgados recentemente foram 2,5 mil empregos a mais neste primeiro trimestre do ano em relação ao mesmo período do ano passado. É um grande orgulho ver a indústria como pilar desse desenvolvimento do nosso Estado”, disse o Presidente da Casa da Indústria.

Deurico/Capital News Presidente da Fiems, Sergio Longen.

Para reforçar a importância dos incentivos fiscais, Sergio Longen usou a recém inaugurada Cervejaria Campo Grande como exemplo, “Esse projeto estava praticamente alinhado para ser construído em outro lugar e, com apoio do Governo do Estado e do secretário estadual Jaime Verruck, conseguimos trazê-lo para a nossa Capital. A industrialização veio para ficar e, por isso, temos trabalhado e cobrado muito do governador Reinaldo Azambuja para que sejam mantidos os contratos de incentivos, dando mais competividade às indústrias”.



Com capacidade para produzir 10 milhões de latas da cerveja por mês o Grupo RFK, investidora do empreendimento, tem como meta gerar 250 empregos diretos e 10 mil indiretos.



O Governador do estado, Reinaldo Azambuja reafirmou o compromisso com a Federação das Indústrias de MS (Fiems) de manter a política de incentivos fiscais, que atraiu investimentos de R$ 36 bilhões nos últimos dois anos, e parabenizou o presidente do grupo RFK, empresário Márcio Mendes, por optar em instalar a indústria em Campo Grande, dentre tantas alternativas em regiões que já atua. “Uma decisão tomada, com certeza, pelo cenário favorável que encontrou, pela confiança no governo. Por isso, estamos aqui para brindar este momento”, destacou.

Chico Ribeiro Governador Reinaldo Azambuza conhecendo a novo empreendimento



Presente na inauguração da cervejaria, o prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, disse que a cidade passou por um período de dificuldades em que diversas empresas fecharam as portas e acredita em dias melhores com uma indústria fortalecida. “O momento hoje é de embriaguez, mas embriaguez de sucesso e felicidade, fortalecendo a indústria local, atraindo novos empreendimentos e gerando mais empregos”, ressaltou.



Marcio Mendes, presidente do Grupo RFK, reconheceu o empenho da Fiems para a instalação da fábrica de cerveja em solo campo-grandense e esforço do Governo e da Prefeitura na concessão dos incentivos. “Nunca vi um tratamento tão bom no meio empresarial quanto o que recebi aqui e ficou o sentimento de gratidão e o dever de aqui permanecer. Prometo que cada centavo que foi concedido dos incentivos fiscais, cada metro quadrado do terreno onde estamos instalados serão convertidos em postos de trabalho e muitas oportunidades. Vou levar o nome da Cidade Morena para todo o País”.