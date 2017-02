Com IPTU e negociação fiscal, prefeitura arrecada R$ 232,4 milhões

Assessoria Com o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e Programa de Conciliação Fiscal (Refis), a prefeitura conseguiu arrecadar até a última sexta-feira (10) R$ 232,4 milhões. Em 2016, os cofres municipais receberam R$ 200,7 milhões. Os dados da arrecadação foram apresentados nesta terça-feira (14).



Apesar do número positivo, prefeito Marquinhos Trad (PSD) declarou ter tomado medidas para reduzir gastos para manter as contas em dia, já que dívidas deixadas pela administração anterior comprometeram os cofres municipais. Conforme o gestor, foram pagos R$ 183 milhões nas despesas herdadas.



“Esses R$ 183 milhões deveriam ser investimentos na saúde, na habitação, no lazer e na segurança pública. Mas nós tivemos que pagar folha salarial dos funcionários do mês de dezembro, 13º salário, repasse à Santa Casa, repasse ao Hospital do Câncer, repasse ao Hospital Universitário, além de termos que honrar com decisões judiciais, tais como Omep e Seleta, Solurb e outros”, disse Marquinhos.

Além disso, o secretário municipal de Finanças e Planejamento, Pedro Pedrossian Neto disse que apesar do aumento da arrecadação das fontes imobiliárias, recursos como o Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN) vêm diminuindo, o que afeta a receita do município. “Para ter uma dimensão da prefeitura, a gente não pode olhar só o IPTU, porque ele vai mascarar. Tem que olhar o ISSQN, que vem caindo sucessivamente. Em 2014, melhor período de arrecadação, foram R$ 330 milhões. Em 2015 caiu para R$ 298 milhões e em 2016 para R$ 281 milhões. Uma redução de 14,63%, ou R$ 48 milhões”, disse.

Outro ponto reforçado pelo secretário Pedro Pedrossian Neto é a perspectiva econômica para o Brasil em 2017. Ele lembrou que conforme o Boletim Focus, do Banco Central, a perspectiva econômica brasileira também vem caindo. “Era 0,8%, no inicio de 2016 e foi caindo sucessivamente. Na época do impeachment da Dilma caiu a 0,20% (um vale), depois foi crescendo e chegou a 1,30%. Depois voltou a cair e hoje temos 0,50% de projeção de crescimento”, pontuou, lembrando que a perspectiva de melhora da economia não é positiva em curto prazo finalizou o Secretário.



Diante do cenário, a prefeitura tomará ações para o combate à sonegação, aumento da fiscalização e inteligência tributária.