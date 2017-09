Com dívida ativa de R$ 2,6 bilhões, prefeitura dá desconto de até 90% para quitação de débitos

Deurico/Capital News Central de Atendimento ao Cidadão William Maksoud Filho

A renegociação de dívidas com a Prefeitura de Campo Grande, por meio do Programa de Pagamento Incentivado (PPI) foi publicada em edição extra do Diário Oficial do município e começa a valer a partir deste sábado (30). O Executivo quer recuperar até 38 milhões. A dívida ativa do município passa dos R$ 2,6 bilhões. O programa tem como objetivo dar oportunidade aos contribuintes campo-grandenses de regularizar débitos tributários ou não tributários vencidos até 31 de dezembro de 2016, estando estes inscritos ou não em dívida ativa.



O pagamento à vista garante remissão de 90% da atualização monetária, dos juros de mora incidentes sobre o valor do crédito tributário e multa, quando houver, caso o pagamento seja realizado até o último dia útil do mês de outubro 2017; e remissão de 85% (oitenta e cinco por cento) da atualização monetária, dos juros de mora incidentes sobre o valor do crédito tributário e multa, quando houver, caso o pagamento seja realizado até o último dia útil do mês novembro de 2017.



A lei engloba todos os tributos e taxas cobrados pela prefeitura, como o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), ISSQN (Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza) e o ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis). Com a aprovação, o contribuinte passa a ter três formas de pagamento de débitos com os impostos cobrados pela prefeitura: à vista ou em parcelamentos de seis ou 12 meses do valor. Os descontos são concedidos conforme o número de parcelas escolhidos pelo contribuinte.



O valor mínimo poderá ser de até R$ 100. No caso do parcelamento em até um ano, os abatimentos variam de 30% a 25%, conforme a data do pagamento. Para aderir ao programa, o contribuinte deve se dirigir a Central de Atendimento ao Cidadão. A Central fica na rua Mal. Candido Mariano Rondon, 2655 - Centro,