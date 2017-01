Com arrecadação de R$ 182 mi do IPTU, Prefeitura quita salários atrasados

Tamanho do texto

Natália Moraes/Capital News Marquinhos Trad apresentou balanço das contas do município nesta quinta-feira

Com a arrecadação do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) em R$ 182.349.940,78, a Prefeitura quitará os pagamentos atrasados dos servidores e terceirizados das entidades Omep e Seleta, deixados pela gestão de Alcides Bernal (PP). O prefeito Marquinhos Trad (PSD) apresentou o balanço das contas do município em entrevista coletiva nesta quarta-feira (11).



O montante do IPTU foi arrecadado do dia 2 de janeiro até hoje. O secretário da pasta de Finanças e Orçamento, Pedro Pedrossian Neto, informou que após os pagamentos a Prefeitura ficou com cerca de R$ 100 milhões. Conforme o prefeito, a verba será destinada para o “cumprimento de outras obrigações, custeio da máquina e salário dos servidores”.



A Prefeitura espera regularizar as contas em fevereiro. No entanto, o Executivo não utilizará os recursos do IPTU para acertar os restos a pagar herdados da gestão anterior, que totalizam mais de R$ 360 milhões. Pedrossian Neto explicou que um estudo dos contratos será feito e após, será organizado um cronograma de pagamento.



Pagamentos

No dia 3 de janeiro, a Prefeitura repassou R$ 3.460.778,16 para a folha de pagamento do mês de dezembro da pasta da Saúde.



Já no dia 6, foram pagos R$ 60.134.152,89 referentes ao salário de dezembro dos servidores municipais. Conforme Marquinhos, 72% foi quitado. O restante, que é referente aos que recebem acima de R$ 3,7 mil e que totaliza R$ 21 milhões, estará nas contas ainda nesta sexta (12). Quanto ao 13º dos funcionários públicos, o prefeito disse que faltam R$ 20 milhões, que serão quitados em duas parcelas. A primeira será paga até amanhã, e a segunda sairá com o vencimento de fevereiro.



No dia 9, a Prefeitura pagou R$ 5 milhões do salário de dezembro dos funcionários terceirizados da Omep e Seleta, e R$ 4,5 milhões referente ao 13º dos trabalhadores.



Ainda no mesmo dia, foram destinados mais de R$ 1,5 milhão para pagar uma das parcelas de uma operação de crédito do Executivo com a Caixa Econômica Federal e R$ 600 mil referentes aos salários dos trabalhadores do Instituto Mirim.