Com aprovação, Campo Grande recebe ampliação de empresas e geração de 30 empregos

A 129º reunião ordinária do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico (Codecon) foi realizada para aprovar investimentos na ordem de R$ 3,6 milhões com a instalação de mais três empresas e expectativa de geração de 30 empregos. A aprovação aconteceu na segunda-feira (24).



O Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e de Ciência e de Tecnologia (Sedesc), Luiz Fernando Buainain, destacou o apoio dos conselheiros, que participam ativamente das reuniões. “Os empresários com interesse em investir, contribuir para o desenvolvimento da Capital, são atendidos previamente pela Sedesc e informados dos procedimentos que deverão ser adotados para apresentação da carta consulta e documentos necessários para o projeto ser encaminhado ao Codecon”, explicou Buainain.



Empresas aprovadas



ABF Oxigênio Ltda -ME – Ampliação e relocalização. Atividade: Comércio atacadista de gás liquefeito de petróleo, transporte rodoviário de produtos perigosos, locação de máquinas e equipamentos comerciais e industriais. Valor do investimento: R$ 1.050.000 – Geração de oito novos empregos.



Furgo Truck Implementos Rodoviários Ltda EPP – Ampliação e relocalização nesta Capital. Atividade: Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; valor do investimento: R$ 1.500.000 – Geração 12 de novos empregos.



Aquatro Ind. e Com. de Pias e Tanques Ltda ME – Ampliação e relocalização nesta Capital. Atividade: fábrica de artefatos de material plástico, para uso na construção, exceto tubos e acessórios; valor do investimento: R$ 1.095.000 – geração de 10 novos empregos.