Centro de Saúde em Corumbá será entregue até final do próximo mês

Divulgação/PMC Prefeito Marcelo Iunes foi conferir a reforma do Centro de Saúde

O Centro de Saúde da Ladeira Cunha e Cruz, localizado próximo ao Porto Geral de Corumbá, será entregue até o fim do junho deste ano. Com a reestruturação do local, a proposta é que sejam oferecidos serviços de consultas médicas e odontológicas, vacinação, além de abrigar o centro de referência da Vigilância em Saúde no município. Em visita ao local o prefeito Marcelo Iunes afirmou que a reforma já está em fase de finalização.

De acordo com a assessoria, no centro também vai funcionar a Vigilância Sanitária, Epidemiológica, Ambiental, Doenças e Agravos não Transmissíveis (DANTs) e o Programa de Tuberculose, que funcionam atualmente em prédios alugados, o que acarretará grande economia ao município. Marcelo Iunes destacou que a empresa deve entregar a obra após o dia 10 de junho, mas que antes da inauguração, serão cumpridos “alguns trâmites burocráticos com a Caixa Econômica Federal, que liberou o aditivo para a conclusão”.

O prefeito reforçou que Corumbá retomou diversas obras na área da saúde pública. Ainda conforme a assessoria, foram recuperados recursos de outras obras que estavam paradas há muito tempo, como o Centro de Saúde da Mulher, o Laboratório Municipal, e o Centro de Especialidades Médicas (CEM), onde funcionou a antiga Clínica São José.

O secretário de Saúde, Rogério Leite, explicou que após a entrega, o CEM vai comportar todos os serviços que antes aconteciam em vários locais. “Isso vai ser um ganho enorme em saúde pública, vai melhorar muito o fluxo de atendimento e o acesso da população”, pontuou o secretário.