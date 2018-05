Caixa inicia adesão ao acordo dos planos econômicos

Lançado nesta terça-feira (22) o Portal Planos Econômicos para adesão ao acordo da caderneta de poupança referente às perdas econômicas durante os planos Bresser, Verão e Collor 2. A estimativa é que 2,5 milhões de pessoas recebam os valores. Na Caixa 222 mil poupadores podem fazer a adesão, num valor total de R$ 1,2 bilhão. Mais da metade vai receber até R$ 5mil.

O Portal Planos Econômicos traz informações sobre o acordo, dados e documentação necessária para adesão, além de uma assistente virtual para tirar dúvidas dos usuários. A plataforma eletrônica vai concentrar todas as adesões. Os bancos não receberão adesões nas agências ou em qualquer outro canal de atendimento.

Quem tem direito a até R$ 5 mil receberá à vista, sem qualquer desconto. Para valores entre R$ 5.000,01 e R$ 10 mil, o pagamento será em 3 parcelas iguais, com 8% de abatimento. No caso de valores acima de R$ 10 mil, o pagamento será em 5 parcelas iguais, sendo a 1ª em 15 dias, e as demais a cada seis meses. Para valores entre R$ 10 mil a R$ 20 mil, o desconto será de 14%. Já aqueles que têm direito a receber mais de R$ 20 mil, terão 19% do valor descontado.

Sobre o acordo

O acordo de planos econômicos foi feito entre o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC), a Frente Brasileira Pelos Poupadores (Febrapo) e a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), mediado pela Advocacia-Geral da União (AGU), com acompanhamento do Banco Central e homologação pelo Supremo Tribunal Federal. O acordo contempla poupadores que entraram com ação na Justiça até 31 de dezembro 2016.