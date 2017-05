Caixa econômica federal suspende crédito imobiliário

Divulgação/Chico Pinheiro

A Caixa econômica Federal suspendeu novos créditos imobiliários do pró-costista. O motivo é aquele que a população já sabe; a falta de recursos para novos financiamentos. Essa opção de crédito cobra juros mais baixos a trabalhadores que possuem carteira assinada e querem financiar a casa própria, utilizando o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS).



No Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo o pró-cotista pode ser usado na compra de imóveis novos e usado no valor de até R$950 mil, já nos outros estados esse valor pode chegar até R$ 800 mil reais. Essa é a linha de credito mais barata da Caixa Econômica, só ficando atrás do Minha Casa, Minha Vida.



Em entrevista ao G1, o banco disse que os recursos disponíveis atendem a financiamentos já solicitados. No ano passado o banco já havia limitado os financiamentos por esse recurso por falta de dinheiro. O que colaborou para isso foi à queda no valor das contribuições, a crise do desemprego pelo qual o país vem enfrentando, o que levou o aumento dos saques do FGTS.



Esses financiamentos utilizando recursos do FGTS ultrapassaram o volume de crédito da poupança em 2016, segundo a Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança, (Abecip). Em 10 anos essa é a primeira vez que isso acontece.