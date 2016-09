Black Friday Fronteira tem início nesta quarta-feira

A 5ª edição da Black Friday Fronteira, liquidação já tradicional e responsável por movimentar o comércio varejista de Ponta Porã e Pedro Juan Caballero tem início nesta quarta-feira (7) e segue até domingo (11) em Ponta Porã.

Marcelo Camargo É esperado 100 mil pessoas durante os quatro dias de liquidação

Já em Pedro Juan Caballero a liquidação no comércio será do dia 8 ao dia 11. A mudança nos dias foi justificado pelo presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Ponta Porã, Amaury Ozório Nunes, que também é presidente da Associação Comercial do município.



“Por conta de questões com o sindicato local, tivemos de diminuir a edição em um dia no comércio de Pero Juan. Mas quem aproveitar, verá que teremos descontos de 10% a 50%. E as lojas participantes serão identificadas com a logo da campanha e terão funcionários uniformizados”, disse Amaury.



A tradicional liquidação é organizada pelo Comércio Varejista de Ponta Porã, Associação Comercial e Câmara de Indústria, Comércio e Turismo de Pero Juan Caballero e é uma forma de beneficiar o comércio da região.



Nos quatro dias de Black Friday é esperado um número de 100 mil pessoas.