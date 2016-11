Banco Central se mantém afastado e dólar opera em alta nesta quarta-feira

Rafael Neddermeyer/Fotos Públicas Moeda norte-americana subiu 0,96% até o momento, passando a valer R$ 3, 389

O dia começa marcado pela ausência da interferência do Banco Central Brasileiro no câmbio, o mercado espera a ata do Federal Reserve e o dólar opera em alta com relação ao real durante a manhã.



A moeda norte-americana subiu 0,96% até o momento, passando a valer R$ 3, 389. A ata do Federal Reserve é aguardada com atenção, pois o rumo dos juros do EUA pode atrair recursos aplicados em outros mercados, o que pode elevar o valor da moeda ainda mais em relação ao real.



Segundo informações do G1 o Banco Central não irá interferir com vendas de Swap nesta operação. O último fechamento do dólar interrompeu uma sequência de 4 quedas, mantendo-se no patamar de R$ 3,35.