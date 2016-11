Banco Central revela que gastos de brasileiros no exterior têm alta de 41,8 %

Banco Central Alta dos gastos dos brasileiros no exterior

Levantamento do Banco Central revela que os gastos dos brasileiros no exterior somaram US$ 1,42 bilhão em outubro, apontando assim alta de 41,8 % em relação ao mesmo período do ano passado, quando totalizaram US$ 1 bilhão.



Esse movimento coincidiu com a queda na cotação do dólar. Em 2016, até outubro, a moeda norte-americana acumula desvalorização de 19,1 % , valia por volta de R$ 4 no começo do ano, e ao final de outubro, estava em R$ 3,19.



Já em novembro com a definição da presidência dos EUA, o dólar teve alta com o reflexo da vitória de Donald Trump ao comando da Casa Branca.