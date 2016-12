Apesar da alta, dólar opera abaixo de R$ 3,30

Rafael Neddermeyer/Fotos Públicas ..

O dólar opera em alta com relação ao real nesta terça-feira (27), após fechar com valorização no dia anterior e quebrar assim uma sequência de 5 baixas seguidas. O dia deve ser marcado novamente por baixo volume de negócios, com a proximidade das festas de final de ano.



"O volume está bem melhor com a volta do mercado norte-americano, mas vai ficar bem abaixo da média hoje e no restante da semana", comentou à Reuters o operador da corretora H.Commcor, Cleber Alessie Machado, referindo-se ao feriado nos Estados Unidos no dia anterior.



Mais uma vez, o Banco Central não anunciou nenhuma intervenção no mercado de câmbio, mantendo-se ausente desde o dia 13 de dezembro.



Na terça-feira (27), o dólar fechou em alta de 0,16%, a R$ 3,275 na venda.