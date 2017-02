Alta de 7% na exportação estadual de industrializados marca início de 2017

Divulgação/Assessoria As exportações do grupo “Celulose e Papel” somaram US$ 98,7 milhões em janeiro

O começo de 2017 foi marcado com o crescimento de 7% nas exportações de produtos industrializados de Mato Grosso do Sul, em relação ao mesmo período de 2016. O aumento é de US$ 243,5 milhões para US$ 261,4 milhões, de acordo com levantamento do Radar Industrial da Fiems.



Quanto ao volume exportado, as exportações de industrializados tiveram redução de 2%, caindo de 729,8 mil toneladas em janeiro de 2016 para 714,6 mil toneladas em janeiro deste ano.



Conforme a assessoria, o coordenador da Unidade de Economia, Estudos e Pesquisas da Fiems, Ezequiel Resende, afirmou que a participação relativa dos produtos industrializados na pauta geral de exportações de Mato Grosso do Sul respondeu por 89% de toda a receita. “Os principais destaques ficaram por conta dos grupos Celulose e Papel, Complexo Frigorífico, Açúcar e Etanol, Extrativo Mineral e Óleos Vegetais, que, somados, representaram 97,4% da receita total das vendas sul-mato-grossenses de produtos industriais ao exterior”, citou.



As exportações do grupo “Celulose e Papel” somaram US$ 98,7 milhões em janeiro. Foi apontada queda de 7% no mesmo mês do ano passado, quando as vendas foram de US$ 106,4 milhões. A redução aconteceu pelo preço médio da tonelada.



A receita de exportação de janeiro deste ano, no “complexo Frigorífico”, alcançou a US$ 74,8 milhões, com aumento de 37% no mês passado. O aumento observado é por conta das compras em importantes mercados para as carnes de Mato Grosso do Sul, com destaque para Hong Kong, Arábia Saudita, Chile, Rússia, China, Emirado Árabes, Irã e Japão, que, somados, apresentaram aumento de US$ 17,9 milhões.