Agosto encerra com melhor índice segundo Movimento do Comércio Varejista

O mês de agosto foi considerado, conforme informações do boletim econômico da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG), o período de melhor movimento do comércio varejista com 100 pontos, sendo então 8 a mais que o mês de julho.



Segundo o economista da ACICG, Normann Kallmus esse é o maior índice atingido pelo comércio neste ano. “Não é a variação de 8 pontos que faz o indicador ser importante, mas o fato de que agosto é tradicionalmente menos ativo do que julho, período de férias escolares. Desde 2012 não se verificava essa tendência de crescimento em agosto”, disse.



O movimento do comércio varejista é um índice utilizado através da evolução do setor e as mudanças ocorrentes entre consumo e comércio. O Índice é composto de dois outros sub índices que ajudam a avaliar sua evolução: o MCV-PF, que analisa as transações entre Pessoas Físicas e as empresas do setor terciário, e o MCV-PJ, que avalia as transações entre as empresas.



Dessa forma entende-se que o período de venda foi positivo para o comércio. “Na comparação com os anos anteriores, portanto, estamos praticamente estáveis”, ressalta Kallmus. Ele disse lembra ainda que os movimentos do governo federal nas próximas semanas serão essenciais para a determinação da perspectiva de vendas para o fim do ano.



“Mas tudo indica que em outubro teremos a demonstração do grau mais alto de confiança dos agentes, o que deverá se refletir em um dia das crianças mais animador do que em 2015”.



A queda da inflação em agosto, que atingiu 0,2% em comparação com julho, quando registrou 0,34%, se deve essencialmente à redução dos índices de reajuste dos alimentos, (de 0,66% para 0,39%) e vestuário (de 0,2% para -0,13%), e fez com que o acumulado em 12 meses atingisse 9,29%.