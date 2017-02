Aeroporto de Bonito receberá investimentos de R$ 5,5 milhões

Edemir Rodrigues Aeroporto de Bonito

Governo estadual informou que o aeroporto de Bonito deve receber R$ 5,5 milhões, ainda sem data definida. Do total, R$ 1,6 milhão é do estado e R$ 3,9 milhões da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República (SAC).



Há cinco meses, o governo tem realizado uma intervenção na administração do aeroporto, que já resultou no conserto da pista. “Além de realizarmos os serviços emergenciais após a intervenção, buscamos outras soluções para a pista e agora foi liberado emergencialmente esse recurso pela Secretaria de Aviação Civil”, disse o superintendente viário da secretaria de Infraestrutura (Seinfra), Fabrício Alves Correa.



Conforme o superintendente, o projeto está em fase de elaboração e em maio parte do investimento deve ser aplicado. Entre os serviços que serão realizados com os recursos estão o recapeamento de toda a pista de dois quilômetros, do pátio de manobra e da pista de táxi. “Também vamos instalar um indicador de aproximação em cada cabeceira, que se chama PAPI, e ampliar a seção contra incêndio”, disse o superintendente.



Hoje, o aeroporto opera com duas companhias, a Azul Linhas Aéreas durante às quartas, sextas e domingos, e a Gol Linhas Aéreas que tem voos aos sábados. Semanalmente, 120 passageiros passam pelo local.



Também está no planejamento do estado a certificação do aeroporto, item já exigido pela Anac. Conforme o governo, a exigência serve para todos os países e consiste em aumentar a capacidade de tráfego de voos regulares. “Atualmente Bonito tem autorização para cinco voos, inclusive o fretamento. Com essa certificação será possível quantos a companhia quiser”, disse Correa.