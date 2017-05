Whindersson Nunes volta a Campo Grande com seu novo espetáculo

O fenômeno do youtube, Whindersson Nunes volta a Capital no dia 11 de junho , com seu novo espetáculo “proparoxítona”.

Divulgação Femômeno na internet Whindersson possui mais de 19 milhões de inscritos no youtube



No seu novo Show, o jovem de 22 que é tem o segundo maior canal do Mundo e o maior do Brasil, conta histórias de sua infância, aquelas que ninguém sabe, aquelas guardadas no fundo do baú, para deixar todo mundo de barriga doendo de tanto rir.



O show ao será no ginásio de esportes do Rádio Clube Campo a partir das 19h. Os ingressos já estão a venda no Stand Pedro Silva Promoções, localizado no Shopping Campo Grande, 2º piso, em frente à Riachuelo ou pelo site www.compreingressos.com.



No setor A o ingresso custa R$ 120,00, e no setor B R$ 100,00. Na arquibancada o ingresso custa R$ 60,00 no primeiro lote e R$ 80,00 o segundo.