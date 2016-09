Violonista Gilberto Stefan se apresenta na UEMS neste sábado

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) apresentará neste sábado (17) o show do violonista erudito Gilberto Stefan, que estará lançando seu primeiro CD autoral Cruzando Fronteiras, que traz para o público, músicas autorias que vão do rock ao dance music.





Divulgação O Violinista é nascido em Campo Grande e se apresentará com músicas autorais

A apresentação do artista faz parte da turnê que se inicia em Mato Grosso do Sul e termina em Novembro, na Argentina. A entrada é gratuita e no local o público poderá adquirir o CD pela valor de R$ 30.



Gilberto Stefan é nascido em Campo Grande e iniciou seus estudos em música erudita em 1993. Atualmente é pesquisador, intérprete-compositor e professor de Violão na Universidade Federal de Roraima (UFRR). Possui os títulos de mestre em Música, bacharel e técnico em Violão.



Trabalha como concertista, principalmente com a divulgação do repertório Clássico/Romântico e Contemporâneo para violão. Como intérprete-compositor, compõe obras originais para violão solo/câmara e transcrições de obras barrocas e renascentistas para duo de violões.