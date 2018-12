Último episódio do documentário sobre Milton Nascimento vai ao ar neste sábado

Foto: TZM Assessoria Documentário é dividido em quatro episódios de 60 minutos

A produção é dividida em quatro episódios, com duração de 60 minutos cada e explora três perspectivas: Milton e seu processo de criação, inspirado na natureza; o artista em turnês, no palco e em momentos de reclusão; e entrevistas sobre sua vida e carreira. Além de relatos do músico sobre temas como amizade, amor, solidão, espiritualidade e esperança, a produção é entremeada por histórias que marcaram a trajetória do artista. O quarto e último episódio da série documental “Milton Nascimento - Intimidade e Poesia” vai ao ar no sábado, dia 01 de dezembro, às 21h, no canal HBO.

A série é uma coprodução HBO Latin America com a Terra Firme Produções e a Santa Rita Filmes. Realizada durante turnê do artista nos Estados Unidos, a série analisa a personalidade e a visão de mundo de Milton narradas por ele mesmo. Todos os episódios da série serão reprisados pelo canal a partir de 28/11, cada episódio terá quatro reprises, exceto o primeiro que será exibido seis vezes.

O quarto episódio narra não somente o encerramento da turnê, como também a inspiração e razão pela qual Milton compõe músicas. O episódio também mostra a amizade de Bituca com Wayne Shorter e Herbie Hancock.

De acordo com os diretores do documentário, Cleisson Vidal e Leonardo Carvalhossa, “O cerne do documentário foi jogar luz na visão de mundo de Milton Nascimento: como ele se vê no mundo, seus princípios na vida, seus valores e suas memórias. O grande barato foi costurar cada pensamento de Milton com suas músicas e com o dia a dia filmado, de modo que a ideia de “intimidade e poesia” do título fosse de fato contemplada”, contam.

Para o produtor Marcelo Braga, da Santa Rita Filmes, “As músicas do Milton tocam a alma e essa série é um documento histórico, que merece preservação e, em especial, vai fazer com que os fãs se conectem com alma desse mestre”, afirma.

“Milton Nascimento - Intimidade e Poesia” é produzida por Roberto Rios e Patrícia Carvalho, da HBO Latin America, Cleisson Vidal e Leonardo Carvalhosa, da Terra Firme Produções, e Marcelo Braga, da Santa Rita Filmes. A direção é de Cleisson Vidal (Dino Cazzola – Uma filmografia de Brasília) e Leonardo Carvalhosa. Com recursos da Condecine (“Medida Provisória nº 2.228 - 1 de 6 de Setembro de 2001, artigo 39”), a série será distribuída com exclusividade pela HBO Latin America.

Sinopse - O primeiro episódio aborda as paixões de Bituca, dentre elas as estradas de ferro, sua carreira, o cinema, suas turnês e sua esperança de viver.

Sinopse - Sua herança familiar, a descoberta da música e a crise com a voz na adolescência são assunto tratados no segundo episódio. Milton também reflete sobre os anos 70: a perseguição política e a embriaguez. Fugir do cotidiano ou encará-lo?

Sinopse - Neste episódio, mergulha-se na subjetividade de Milton: entre o imaginário juvenil de conhecer o mundo e sua plena realização, Bituca se encanta com a floresta amazônica e as relações com as comunidades indígenas.

Sinopse - A turnê se aproxima do fim. Mesmo sentindo o cansaço das viagens, os shows em Los Angeles e San Francisco estão mais potentes e Milton se encontra com os amigos Wayne Shorter e Herbie Hancock.