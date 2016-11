UFMS tem apresentação gratuita de concerto musical

Divulgação/Assessoria Movimento Concerto terá apresentação no Teatro Glauce Rocha

O concerto contará com um repertório bastante diversificado, com exposições de obras de períodos históricos e estilos musicais como contrastes entre si, possibilitando escutas por variados mundos musicais e coloridos sonoros e instrumentais.



As apresentações contarão com a participação dos professores do curso de música da UFMS. Jorge Geraldo (saxofone) e Evandro Higa ( piano ) apresentarão alguns duos para saxofone e piano, sendo um do compositor espanhol contemporâneo Pedro Iturralde e outro do famoso compositor de tangos argentino Astor Piazzolla, também será apresentado durante o duos uma obra do compositor nacionalista brasileiro César Guerra-Peixe.



Serão apresentadas também obras barrocas de Robert de Visée e Giovanni Girolamo Kapsberger para teorba solo (instrumento de cordas dedilhadas barroco), pelo professor Gustavo Penha, quem também apresentará duas composições recentes de sua própria autoria.



Outros professores do curso de música, também farão apresentações. O evento acontecerá às 20h, no Teatro Glauce Rocha, com entrada gratuita.