UEMS realiza três exibições do filme Martírio, em Campo Grande

Divulgação Filme retrata a luta dos povos Guarani e Kaiowá, no interior do estado.

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), realizará três exibições do filme “Martírio”, em Campo Grande, até o fim do mês.



A obra do diretor Vincent Carelli, retrata a violência sofrida pelos povos Guarani-Kaiowá, na região Sul do estado, em meio ao conflito com fazendeiros, pela manutenção de suas terras originais.



As exibições acontecem hoje (18) às 18:30 horas, dia 22 às 13 horas, e, por fim, no dia 31 às 8 horas. Todas no anfiteatro do Bloco A da universidade.



O Campus da UEMS, em Campo Grande, fica localizado na Avenida Dom Antônio Barbosa, 4155 - Vila Santo Amaro, próximo ao Detran.



Sinopse - O retorno ao princípio da grande marcha de retomada dos territórios sagrados Guarani Kaiowá através das filmagens de Vincent Carelli, que registrou o nascedouro do movimento na década de 1980. Vinte anos mais tarde, tomado pelos relatos de sucessivos massacres, Carelli busca as origens deste genocídio, um conflito de forças desproporcionais: a insurgência pacífica e obstinada dos despossuídos Guarani Kaiowá frente ao poderoso aparato do agronegócio.