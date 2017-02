Terror e humor brasileiro estreiam nos cinemas

Divulgação Estrelas Além do Tempo | O Chamado 3 | TOC - Transtornada Obsessiva Compulsiva

Ao todo três filmes estreiam nos cinemas de Campo Grande, nesta quinta-feira (2). O primeiro é “Estrelas Além do Tempo”, que conta sobre a participação de mulheres negras na corrida espacial entre Rússia e Estados Unidos, na Guerra Fria.



Outra estreia é "O Chamado 3" que conta a história que se passa no mesmo universo dos outros filmes. As pessoas assistem a um filme, as pessoas são mortas por uma entidade gerada por uma menina morta dentro de um poço.



Já o filme brasileiro que estreia nos cinemas "TOC", traz a atriz Tatá Werneck como uma escritora e blogueira cheio de problemas engraçados.

Trailers

Estrelas Além do Tempo

No auge da corrida espacial travada entre Estados Unidos e Rússia durante a Guerra Fria, uma equipe de cientistas - formada exclusivamente por mulheres afro-americanas - da NASA provou ser o elemento crucial que faltava na equação para a vitória dos Estados Unidos, liderando uma das maiores operações tecnológicas registradas na história estadounidense e se tornando verdadeiras heroínas da nação.

O Chamado 3

Prequel do terror "O Chamado", o filme vai contar as origens dos poderes de Samara, a sinistra jovem que criou uma maldição através de uma fita cassete, matando todos aqueles que assistem o vídeo, depois de sete dias.

TOC - Transtornada Obsessiva Compulsiva

Carmem Laura (Tatá Werneck) é uma jornalista que escreve blogs e livros. Palestrante e também apresentadora de televisão, seu principal assunto é o bem estar e o equilíbrio. Porém, após um acidente, o Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC) que Carmem tem desde criança volta à tona. Não conseguindo manter os sintomas sob controle como aprendeu na clínica especializada CASTTTOC, ela volta ao local para poder fazer seu novo programa de TV que será um reality Show do seu dia a dia. No local, ela reencontra uma paixão de infância que irá bater na porta da sua casa e do seu noivo Raoni.