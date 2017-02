Teatro nas Férias apresenta “Histórias do Meu Quintal”

Governo do Estado Teatro anima crianças nas férias

O projeto Teatro nas Férias apresenta mais uma edição no fim de semana. O evento acontece no sábado (4) e domingo (5), às 17h, com a peça Histórias do Meu Quintal. As apresentações são no Museu de Arte Contemporânea (Marco), que fica no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande com entrada gratuita.



No jogo do faz de conta, a criança passa por várias etapas do teatro: é a personagem que ela quer, no cenário que ela escolhe, com o figurino que improvisa ou imagina.



A ideia é buscar material para um trabalho escolar, que acaba resultando em momentos incríveis, com Téo e Nino dando asas a imaginação, transformando objetos e viajando pelos contos de fadas, com muita música e aventuras quixotescas.



Os ingressos serão retirados momentos antes das apresentações. O texto e direção são de Jair de Oliveira. Elenco: Amélia Rocha, Wilson de Faria, Jair de Oliveira, Breno Lucas, Denis Edu e Luana Vilela.