Suspense “Nerve - Um jogo sem Regras” estreia no cinema

O suspense “Nerve - Um jogo sem Regras” estreou nos cinemas nesta quinta-feira (8), em Campo Grande. o filme fala sobre os perigos de uma realidade virtual. A história é voltada para jovens que decidem viver uma vida dentro de um jogo.

A protagonista Vee (Emma Roberts) está quase concluindo o ensino médio e prestes a entrar em uma faculdade. Com isso a jovem decide particiar de um jogo de “Verdade ou Desafio?” tudo pela internet. Os passos dos jogadores são manipulados por uma comunidade anônima de hackers.



Vee conhece Ian (Dave Franco), jogador de passado obscuro. Os dois caem nas garras dos observadores e recebem muitas tarefas. O jogo toma rumos assustadores e cada vez fica mais perigoso.

Virei um gato

Tom Brande (Kevin Spacy) negligencia a segunda mulher Lara (Jennifer Garner) e a filha Rebecca (Malina Weissman). A filha quer um gato de estimação de aniversário para suprir a falta de atenção do pai. Mesmo odiando gatos, Brande atente ao pedido e vai parar em uma loja misteriosa de Felix Perkins (Christopher Walken).



Algo ora do normal acontece e o pai fica em coma, com isso o espírito entra no corpo do gato. A partir daí só o dono da loja entende o que ele fala.

Cães de Guerra

Um jovem torna-se traficante de armas, após protestas contra o governo de George W. Bush por causa das invasões norte-americanas no Afeganistão e no Iraque. Os jovens enriquecem fornecendo armamento para o Exército dos Estados Unidos.

Cães de Guerra é baseado em fatos reais. O filme é mais sério que a divulgação e a carreira pregressa do cineasta Todd Phillips, marcada pela trilogia da ressaca “Se Beber, Não Case!” inspira-se no caso verídico dos traficantes de armas, com um pouco mais de 20 anos e muita droga no bolso, Efraim Diveroli (Jonah Hill) e David Packouz (Miles Teller), relatado no artigo de Guy Lawson, “Arms and the Dudes”, publicado na revista “Rolling Stone”.