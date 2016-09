Star Trek é destaque do cinema e encerra trilogia

Tamanho do texto

Divulgação Star Trek encerra trilogia

Um dos principais destaques da semana é Star trek: sem fronteiras, com isso encerra a trilogia que começou em 2009. O filme chegou aos cinemas nesta quinta-feira (1º) e promete atrair fãs da trilogia.



O filme é dirigido por Justin Lin, da franquia Velozes e furiosos. A história narra Kirk (Chris Pine), Spock (Zachary Quinto) e a tripulação do Enterprise durante o terceiro ano da missão de exploração do espaço. Ao receber um pedido de socorro que acaba os ligando ao maléfico vilão Krall (Idris Elba), o grupo se vê ameaçado por um insurgente anti-Frota Estelar interessado em um objeto de posse do líder da nave.



A Enterprise acaba sendo atacada, e eles vão parar em um planeta desconhecido, onde o grupo acaba sendo dividido em duplas. Diferentemente das duas primeiras produções pouco empolgantes dirigidas por J.J Abrams, a cinematografia de Justin Lin tem conquistado elogios.



Comédia

E para alegrar o cinema, uma comédia nacional estreia com o nome “Um namorado para minha mulher”, de Júlia Rezende, que fez também “Meu passado me condena”. Esta é uma refilmagem do longa argentino Um namorado para minha esposa (2008).

Divulgação Comédia anima cinema

A história contada é de Chico (Caco Ciocler), um homem cansado do relacionamento com a esposa, Nena (Ingrid Guimarães). Ele quer o divórcio e não tem coragem, com isso decide contratar um amante para a esposa, o sedutor Corvo (Domingos Montagner). O objetivo é que ela se apaixne e termine o casamento.