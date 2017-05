Show reúne vozes feminas do sertanejo nacional em Campo Grande

Divulgação/Assessoria Festa das Patroas

Fim de semana em Campo Grande começa com um dos eventos mais aguardadas do ano, a "Festa das Patroas". O evento sertanejo reúne cantoras que ganharam sucesso com músicas de “sofrência” no meio sertanejo, que até então apenas os homens tinham destaques.



O encontro é uma ideia que partiu das cantoras Marilia Mendonça e as gêmeas Maiara e Maraisa, que a cada apresentação convidam outras cantoras para participar.



Dessa vez, a participação especial fica por conta da cantora Paula Mattos. Todas elas já se apresentaram na Capital, sempre reunindo milhares de pessoas em seus shows. Algumas pessoas já estão ansiosas aguardando pelo show, como é o caso da Isabella Monea de 25 anos, que comprou o ingresso assim que as vendas começaram tudo para não perder a oportunidade.



Gravado em Campo Grande no ano passado, a apresentação dessa noite marca o lançamento do DVD da dupla Maiara e Maraisa.



Carreira:

Maiara e Maraisa:

Chegou o dia em que pais colocaram como opção de presente uma viagem para Disney ou gravarem um CD em São Paulo, não é difícil imaginar a resposta. Nesta época começaram a conhecer o preconceito de perto, era muito difícil receberem incentivos. Chegavam comentários de que dupla feminina não teria a menor chance e, por sugestão do produtor, adotaram o nome de “Geminis” e cantavam pop, o ritmo que mandava no mercado. Guardaram o desejo de cantar música sertaneja, até porque só ouviam que seria impossível! Mas como o impossível sempre é possível; por sugestão de Theodoro da dupla com Sampaio assumiram-se como dupla sertaneja “Maiara e Maraísa” e gravaram “Peixe carimbado”. Nessas idas e vindas conseguiram gravar o primeiro DVD da carreira ao vivo no dia 31 de março de 2015 em Goiânia, com um repertório escolhido a dedo, com uma estrutura linda e com participações pra lá de especiais como Jorge e Mateus, Cristiano Araújo, Bruno e Marrone e Marília Mendonça. Quando lançaram o primeiro DVD, saíram sucessos que se destacaram nacionalmente e viraram hits como a “10 %” e "Medo Bobo". O DVD foi lançado a nível nacional pela som livre em novembro de 2015.



Marilia Mendonça:

Ainda menor de idade, Marília Mendonça começou a se destacar como compositora, aos 12 anos iniciou nas escritas com a canção “Minha Herança”, assinada por ela e pelo Frederico. Nesse mesmo período, Marília compôs também “Vai ter balanga”. Mesmo com pouca idade, ela coleciona grandes sucessos como compositora, “É Com Ela Que Eu Estou” - na voz de Cristiano Araújo, “Até você voltar” e “Cuida Bem Dela” - sucesso de Henrique & Juliano. Em 2015 Marília Mendonça (aos 20 anos de idade) gravou seu primeiro DVD, com direção musical de Eduardo Pepato e direção de vídeo de Fernando Trevisan, o Catatau. Quando lançou este trabalho, impressionou o Brasil, de lá saíram sucessos que foram destaques nacional, como "Sentimento Louco" e "Infiel", esta última foi uma das músicas mais cantadas e tocadas do ano de 2016.



Serviço:

Local: O show será no estacionamento do Estacionamento do Shopping Bosque Dos Ipês.