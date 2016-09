Show histórico dos Rolling Stones começa venda de ingressos no Cinemark

Divulgação/Assessoria Show começa a pré-venda de ingressos

O Rolling Stones chegou às telas do Cinemark para a população. A estreia acontece no dia 6 de outubro, às 20h, a Rede exibe ‘Havana Moon - The Rolling Stones Live in Cuba’ em 40 complexos em 27 cidades.



No show são apresentadas músicas de sucesso como “Jumpin’ Jack Flash”, “Start Me Up”, “You Can’t Always Get What You Want” e “(I Can’t Get No) Satisfaction”. Dirigido por Paul Dugdale (“Coldplay - Live 2012” e “Adele - Live at The Royal Albert Hall”) e gravado em 25 de março de 2016. A banda foi a primeira a fazer um grande concerto gratuito ao ar livre para centenas de pessoas em Havana.



A pré-venda começou na terça-feira (13), e os ingressos podem ser adquiridos nas bilheterias. Os valores são de R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) para as salas tradicionais e R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia) para as salas VIP. Clientes Cinemark Mania têm 50% de desconto.