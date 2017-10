Sesc realiza Festa Literária em comemoração aos 40 anos de MS

Divulgação Ainda no dia 26, às 19h, a FliSesc conta com a presença das escritoras Lucilene Machado e Raquel Naveira

As comemorações dos 40 anos de Mato Grosso do Sul no Sesc Corumbá vão contemplar exposições, apresentações teatrais, musicais, literárias e muito mais durante a I Festa Literária do Sesc Corumbá, a FliSesc. A programação começa no dia 25 de outubro, quarta-feira e segue até sábado, 28, das 13h às 22 horas.

Durante os quatro dias de evento, marcantes participações de personagens da poesia, das artes plásticas, da contação de histórias e de outras frentes. Além da criação do estado, será momento de lembrar os 70 anos de morte do poeta Lobivar Matos.

Na noite do dia 25, 19h30 acontecerá a vernissage da exposição Graphic Novel do ilustrador campo-grandense Alexandre Leoni que recentemente lançou "A vida secreta de Fernando Pessoa", uma criação luso-brasileira.

Já no dia 26, às 17h30min, apresentação do ator e estudioso da obra de Lobivar, Salim Haqzam com a intervenção Cronos - surto poético. E na sequência, às 18h ainda a participação da Prof. Dra. Suzylene Araújo, cujo trabalho de pesquisa na obra lobivariana reascendeu na classe acadêmica necessidade da pesquisa sobre este poeta, influenciador da escrita de Manoel de Barros. Com ela Manto Costa e sua literatura afro-brasileira estará conosco debatendo a questão do negro na literatura e no processo histórico do Brasil.

Ainda no dia 26, às 19h, a FliSesc conta com a presença das escritoras Lucilene Machado e Raquel Naveira, o bate-papo será mediado por Joanna Durang Zwarg representando a literatura feminina no estado. Depois, às 20h, Alice Ruiz brindará com suas poesias, seus haicais e suas vivências literárias que reconfiguram o cenário literário brasileiro.

Dia 27, às 18h30, haverá a presença do ganhador do prêmio Sesc de Literatura de 2016 na categoria romance, Franklin Carvalho, falando sobre os símbolos e os destinos da tradição cultural pelo olhar de seu personagem Galego.Com participação de escritores nacionalmente conhecidos compondo a programação juntamente com a presença da artista plástica Marlene Mourão que lançará sua cartilha (des)mistificadora sobre a vida de Frei Mariano, ícone da tradição histórico-cultural corumbaense.

Logo depois, às 21h30 no Sesc Corumbá, a música de Chicão de Castro envolverá o público com suas melodias suaves e seus resgates da lírica poética.

Dia 28, às 16h30, apresentações teatrais da Cia. de Teatro Maria Mole apresentando, de maneira lúdico-teatral, poemas do nosso Manoel de Barros. A partir das 17h, os contadores de histórias Ciro Ferreira e Jusley Sousa participarão da programação infantil trazendo o resgate da tradição oral milenar de contar histórias às crianças de todas as idades.

Às 18h, é a vez do escritor ganhador do Prêmio Clarice Lispector da Biblioteca Nacional, Carlos Henrique Schroeder, falar sobre os rumos da literatura contemporânea e suas diversas formas de representação. Ás 19h30, é a vez dos escritores sul-mato-grossenses Emmanuel Marinho, Henrique de Medeiros, Ruberval Cunha e Elias Borges, todos participaram do Projeto de Circulação Nacional do Sesc, o Arte da Palavra - Rede Sesc de Leitura, representando o MS nacionalmente.

A homenagem a Lobivar Matos fica ao encargo das apresentações teatrais do Teatro Imaginário Maracangalha com a apresentação do Cortejo Lítero-dramatúgico "Areotorare" que acontece no dia 28 às 20h30, peça de fundamental importância para o resgate da obra do poeta do Sarobá.

A I FliSesc é um evento literário, uma festa dedicada à literatura idealizada pelo Sesc Corumbá para compor as ações da unidade e rechear a cidade de Corumbá com manifestação artística. Uma pluralidade de estilos, gêneros e expoentes literários tratando de temas como: preconceito, diversidade, estilos, estética, negritude, fronteira. Tudo isso dentro de um mesmo evento, transbordando poesia e cultura dentro do universo infinito da literatura.