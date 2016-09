Sesc oferece oficina de alimentação saudável

Tamanho do texto

Divulgação/Assessoria Sesc Oficinas sobre alimentação

O Sesc realiza oficina culinária com dicas para ajudar no treino com uma alimentação saudável. A oficina acontece na segunda-feira (5), das 18h às 21h, e em Dourados na quinta-feira (8), das 18h30 às 21h30.



Para quem quiser participar o valor é de R$ 30,00 e para quem já faz acompanhamento nutricional do Sesc haverá desconto de R$ 10. “A alimentação equilibrada é um dos pontos de partida para quem busca mais saúde e como a qualidade de vida é uma das premissas de atuação do Sesc vamos ensinar o preparo de pratos saudáveis, nutritivos e saborosos”, explica a diretora regional do Sesc, Regina Ferro.



O evento acontece todos os meses e inclui receitas práticas. Cada oficina tem duração de 3 horas e a programação segue até novembro.