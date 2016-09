Sesc MS comemora 70 anos com show de Jota Quest

Divulgação/Assessoria Sesc Banda se apresenta em Campo Grande

Em comemoração aos 70 anos, o Sesc realiza shows em Campo Grande com Jota Quest, Bella Xu e Curimba. A comemoração será no domingo (11), Parque das Nações Indígenas, a partir das 15h, e a participação do público é gratuita em Campo Grande.



Áreas de atuação do Sesc será demonstrada na parte de educação, saúde, lazer, cultura e assistência. Além dos shows, o grupo de percussão do Sesc Lageado e a Orquestra de Viola Caipira do Sesc Corumbá, participam da programação.



O Sesc comemora 70 anos promovendo transformações em todo o país. “Tudo para que milhões de brasileiros tenham a oportunidade de viver e ver a vida de um jeito novo. É por isso, que queremos promover um dia cheio de atrações, proporcionando o acesso dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo, além dos usuários nas ações do Sesc. Acreditamos que realizar uma grande comemoração junto ao público sul-mato-grossense, seria um grande presente de aniversário para aqueles que motivam o comércio de Mato Grosso do Sul”, comenta a diretora regional do Sesc, Regina Ferro.



A banda Jota Quest também estará completando 20 anos de sucesso. A banda mineira está na estrada com seu novo espetáculo “Pancadélico Tour 2016”. O novo show mergulha na atmosfera dançante das ‘festas soul’ dos anos 70 e 80, estilo que marcou a chegada do grupo mineiro a cena pop-rock no final dos anos 90.