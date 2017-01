Sesc Morada tem cinema e espetáculo infantil no fim de semana

Tamanho do texto

O Sesc Morada dos Baís oferece cinema, oficina de arte e espetáculo infantil para as crianças. A atração acontece no sábado (14), às 14h30, no Sesc, na avenida Noroeste, 5140, Campo Grande.



Já às 17h, acontece o Cine Clubinho exibe “Uma viagem extraordinária”. Aos doze anos de idade, T.S. Spivet é um garoto superdotado, apaixonado por cartografia.



Quando ele ganha um prêmio científico prestigioso, o garoto decide abandonar sua família em Montana para atravessar sozinho aos Estados Unidos, até chegar a Washington. O único problema é que o júri não sabe que o vencedor ainda é uma criança.