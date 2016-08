Sesc Morada oferece semana de samba e rock

O Sesc Morada dos Baís oferece do amba ao rock para a população. O evento começa na quarta-feira (31), às 18h30. O Sesc Morada dos Baís fica na Avenida Noroeste, 5140.



De acordo com a assessoria, no repertório, chorinho e samba de raiz, com músicas de Noel Rosa, Pixinguinha e Paulinho da Viola. “É um momento altamente importante para projetar o músico no cenário artístico regional. A receptividade tem sido muito boa e o suporte oferecido pelo Sesc é excelente”, avalia o vocalista, João Nogueira.



Já na quinta-feira (1º), show acústico com Banda Substelar, que levará o repertório próprio e também alguns covers de bandas consagradas como U2 e Simple Minds. “É oportunidade para fazer trabalho diferente, com o show acústico. Além disso, é uma ação muito legal, por ser gratuita e ter uma divulgação que ajuda a trazer um público diferente”, diz Alexandre Artioli, baixista e tecladista.



E na sexta-feira (2), show com Lenilde Ramos e Banda, um momento de música regional, mas também de canções nacionais e internacionais. A semana termina com a banda Cover Up e um especial dos anos 90, no sábado (3). Há dois anos com este nome, o grupo já atua há 10 anos e tem no repertório músicas internacionais, passando ainda pela década de 90 e também com rock pop contemporâneo.