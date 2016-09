Sesc Morada dos Baís oferece semana de rock e samba

Divulgação/Sesc Música e samba em Campo Grande

O Sesc Morada dos Baís abre o circuito de show com rock e novidade. O evento acontece na quinta-feira (8) e quem apresenta é a banda Demotape, formada por Mauricio Kemp, Paula Siebeneichler, Leandro Bezerra, Guilherme Burzynski Dienes. O Sesc Morada dos Baís fica na avenida Noroeste, 5140.



De acordo com a assessoria, a banda se define como uma mistura do que há de melhor nos clássicos do rock' n roll, passando por Janis Joplin, Deep Purple, Jimi Hendrix, Black Sabbath, com a tarefa de resgatar o feeling proporcionado pelas canções destes e de tantos outros ídolos.



Já na sexta-feira (9), mais rock, com banda Haiwanna, que leva ao público clássicos do gênero e também produção autoral. A banda já anima as noites campo-grandenses há 18 anos. “A ideia é sensacional, a Morada dos Baís e a cultura têm tudo a ver. A gente nota um público diferente dos bares, muitas famílias, é muito bom”, diz o músico Hugo Carneiro.



E no sábado (10), é dia é de relaxar ao samba de raiz, MPB e bossa da cantora Pre Lima, que traz em seu repertório samba de raiz e chorinhos. “Está sendo maravilhoso participar desse projeto, poder realizar meu sonho de cantar todos meses. É um show cultural, o ambiente é familiar e é tudo de primeira”.