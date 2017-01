Sesc Morada dos Baís começa programação musical em janeiro

O Sesc Morada dos Baís volta com as programações musicais somente no dia 11 de janeiro de 2017. As atrações se apresentam sempre às 20h, com entrada gratuita. O Sesc fica na avenida Noroeste, 5140. Já o happy hour começa às 18h30.



As boas-vindas serão realizadas pelo músico Chokito. A população vai poder aproveitar e danças ao som de um samba. O ambiente é agradável para amigos e famílias.





Confira a programação de janeiro



#quartanosesc a partir das 20h

11/01 Chokito

18/01 Quarteto Samba Choro

25/01 Juci Ibanez



#quintanosesc a partir das 20h

12/01 Joaquim Seabra – Show quinta Retrô

19/01 Rockê

26/01 O Santo Chico



#sextanosesc a partir das 20h

13/01 Farrapos e Trapos

20/01 Muchileiros

27/01 Cover Up – Especial anos 90



#sábadonosesc a partir das 20h

14/01 Haiwanna

21/01 Whisky de Segunda

28/01 Karina Marques