Sesc Corumbá terá show de hardcore com banda Imigrantes de Marte

Divulgação Banda Imigrantes de Marte se apresenta no Sesc Corumbá

Banda Imigrantes de Marte irá se apresentar no Sesc Corumbá, a partir das 19h30, que traz em seu repertório, o hardcore alternativo e autoral, com apresentação aberta ao público.



As programações culturais nas sextas-feiras são de muita música no Sesc Corumbá. A proposta é levar ao público corumbaense um encontro com a arte e cultura, e ainda, promover a gastronomia, com delícias locais como saltenha, mate e muito mais.



As apresentações culturais acontecem na nova unidade do Sesc Corumbá fica na rua 13 de junho, 1703 – Centro

Outras Informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3232-3130.