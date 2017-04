Sesc Corumbá oferece sucessos dos anos 70 e 80

O Sesc Corumbá oferece os sucessos que marcaram os anos 70 e 80 com a Banda Black Page. O evento acontece na sexta-feira (28), às 19h30, na rua 13 de Junho, 1.703, Centro.



A banda leva no repertório grandes sucessos de cantores internacionais como Queen, Creedence, Pink Floyd e nacionais como Legião Urbana, Paralamas do Sucesso, Capital Inicial, etc.



O grupo foi feito para resgatar o melhor dos ritmos de MPB, Reggae, Pop/Rock nacional e internacional, mostrando a cada apresentação, muita interatividade e vibração, o amor da banda à boa música e aos diferentes ritmos que compõem o universo musical.



Para dar sabor a noite, o Sesc Corumbá realizou uma parceria com o Food Truck Baú de Sabores, que será responsável por comercializar comidas e bebidas.