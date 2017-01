Sesc Corumbá oferece filme de Manoel de Barros e histórias para crianças

O Sesc Corumbá começa a programação de 2017 com animação para as crianças de férias, com exibição de filmes e desenhos infantis e contação de histórias. O evento acontece no fim de semana, às 18h, no Sesc Corumbá fica na rua 13 de junho, 1703, Centro.



Depois, às 19h30, a criançada curte a contação da historinha “O fazedor de amanhecer”, um livro de poesias que une dois grandes artistas do imaginário infantil: o poeta Manoel de Barros e o desenhista Ziraldo.



O autor conta como descobriu o amor e revela seus últimos inventos, entre eles ''uma manivela para pegar no sono'' e ''um fazedor de amanhecer para usamentos de poetas''.