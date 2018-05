Série de livros que conta história de MS é lançada por pesquisadores

Edemir Rodrigues / Governo de MS A história de Mato Grosso de Sul resgatada em diferentes aspectos e perspectivas

O Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul (IHGMS) lança oito livros da Série Memória Sul-Mato-Grossense, nesta quarta-feira (23). Os materiais ficarão expostos para consultas e pesquisas e também à venda na livraria do Instituto. A solenidade acontece no no auditório Acyr Vaz Guimarães, às 19h.

Escrito por associados e pesquisadores convidados, a série aborda várias temáticas sobre o Estado. Entre as obras estão: “Serrou Camy – Um francês dos Pirineus no coração do Brasil”, de Ely Carneiro de Paiva; “Fronteiras Guaranis” e “Canaã do Oeste”, de José de Melo e Silva; “O Estado de Mato Grosso e as supostas terras do Barão de Antonina”, de Astolfo Vieira; “História da Fundação de Campo Grande”, de Eurípedes Barsanulfo Pereira; “Onde cantam as seriemas”, de Otávio Gonçalves Gomes; “Memória da Grande Guerra”, de Valmir Batista Corrêa e Lúcia Salsa Corrêa; “Corumbá: terra de lutas e de sonhos”, de Valmir Batista Corrêa.

O secretário Estado de Cultura e Cidadania, Athayde Nery, destaca a importância dos livros para a preservação da memória. “A série Memória Sul-Mato-Grossense, desenvolvida pelo Instituto Histórico, nos brinda, a cada edição, com o resgate de nossas tradições, e das influências que marcaram a formação da nossa identidade. Essa parceria, que já vem de muito tempo, trouxe à luz obras preponderantes para o entendimento do percurso que nos trouxe até aqui”, afirma.

Serviço

Lançamento da Série Memória Sul-Mato-Grossense

Quando: quarta-feira (23)

Horário: 19h

Local: Auditório Acyr Vaz Guimarães