Senac oferece cursos no período de férias em Corumbá

O Senac de Corumbá abre inscrições para dois cursos da área da gastronomia, voltados para crianças e adolescentes, durante o período de férias escolares. O Senac fica na rua Cuiabá, 242.



De acordo com a assessoria, a primeira opção é o curso de Chefinhos e Lanches Doces, que será realizado nos dias 10 e 11 de janeiro, das 13h15 às 17h30. No curso, os alunos aprenderão receitas de cookies, alfajor, bolo no pote, limonada e picolé de colágeno, além de técnicas básicas de cozinha. Para participar é necessário ter entre 7 e 12 anos de idade.



Já o curso Chefinhos e Lanches Salgados, nos dias 17 e 18 de janeiro, das 13h15 às 17h30. Além das boas práticas na cozinha, os alunos também iniciam o aprendizado da gastronomia com técnicas básicas de cozinha e preparo de receitas salgadas: wrap, sanduíche no espeto, hambúrguer, salada no pote e mini pizza. O curso é para crianças entre 7 e 12 anos de idade.