Semana do Artesão começa em Campo Grande

A 11ª edição da Semana do Artesão começa neste domingo (18) em Campo Grande. O Sarau das Artes abre a programação, às 9h, com gastronomia, música, dança e poesia. Serão realizadas feiras na Cidade do Natal e em outros locais da Capital. O evento é realizado pela Associação de Artesãos de Mato Grosso do Sul e tem entrada gratuita.

No total, serão sete dias voltados à divulgação do artesanato sul-mato-grossense. As feiras também acontecem na Casa do Artesão, Morada dos Baís, Assembleia Legislativa, Centro Cultural José Octávio Guizzo, Praça dos Imigrantes e bairro Moreninhas.

Exposições

Na segunda-feira (19), o músico Guga Borba se apresenta na Casa do Artesão. Já na terça-feira (20), a programação será no Sesc Morada dos Baís, com noite cultural e exposição de João Manoel.

Na quarta-feira (21), será realizada a entrega da Medalha Conceição dos Bugres, com solenidade na Assembleia Legislativa. Na quinta-feira (22), a abertura da oficina de produção de ecobags acontece na Moreninha I.

Na sexta-feira (23), Rodrigo Avalhaes ministra a oficina de cerâmica com foco na criação de onças do Pantanal, no Centro Cultural Otávio Guizzo. A programação encerra no sábado (24), na Praça dos Imigrantes, com café da manhã em homenagem aos artesãos. Também terá feira de artesanato aberta ao público e apresentações culturais, com Grupo Sampri e Tempero do Samba.

Programação

Domingo (18) - Sarau das Artes

Feira de artesanato, gastronomia, música, dança e poesia.

Local: Cidade do Natal – Altos da Afonso Pena

Horário: das 9h às 16h

Segunda-feira (19) – Dia do Artesão na Casa

Exposição de artesanato dos homenageados pelas entidades de artesanato.

Local: Casa do Artesão de Campo Grande

Horário: 16h

Apresentação musical: Guga Borba

Terça-feira (20) – Noite Cultural

Exposição do trabalho do artesão João Manoel, música, dança, sorteio de brindes.

Local: Sesc Morada dos Baís

Horário: 18h

Apresentações: Choro Opus Trio, grupo de dança de salão Bailah, Vitor Pirralho e Jorge Calheiros (repentistas/cordelistas de Alagoas)

Quarta-feira (21) – Noite Honrosa

Solenidade de entrega da Medalha Conceição dos Bugres aos artesãos de destaque em 2017.

Local: Assembleia Legislativa de MS

Horário: 19h

Quinta-feira (22) – Oficina de Ecobags

Abertura da oficina de produção de Ecobags que será ministrada por Isabel Muxfeldt às segundas, terças e sextas, no bairro Moreninha, com carga horária de 80 horas.

Local: Rua Oires 183, Moreninha I

Horário: 14h

Sexta-feira (23) – Oficina de Cerâmica: Onça Pantaneira

Abertura da oficina de cerâmica com foco na criação de onças do Pantanal que será ministrada por Rodrigo Avalhaes de terça a sexta, das 17h30 às 21h30, com carga horária de 100 horas.

Local: Centro Cultural Otávio Guizzo

Horário: 17h30

Sábado (24) – Café com Arte

Café da manhã em homenagem aos artesãos, feira de artesanato e apresentações culturais.

Local: Praça dos Imigrantes

Horário: das 9h às 16h

Apresentação musical: Grupo Sampri e Tempero do Samba