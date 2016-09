Sebrae realiza palestra sobre evolução da produtividade feminina

Divulgação/Assessoria Palestra fala sobre produtividade feminina

O Sebrae recebe nesta segunda-feira (5) a palestra “Você, Dona do Seu tempo” que mostra a evolução da produtividade feminina e faz parte do projeto Mulher de Negócios – Empreendedorismo Feminino em pauta. O evento é gratuito e tem início às 19h, no auditório do Sebrae, localizado na avenida Mato Grosso, 1661, Centro.





De acordo com a assessoria, a apresentação exibirá os resultados de uma pesquisa realizada com mais de 4 mil mulheres para gerar novas soluções para as questões enfrentadas pela mulher multitarefa do século XXI. Serão abordadas estratégias de planejamento e estatísticas sobre a gestão de tempo feminina.