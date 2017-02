Samba, blues e rock garantem animação em Campo Grande

Divulgação/Sesc Semana de música começa na quarta-feira (15)

A programação musical do Sesc Morada dos Baís anima população de Campo Grande. Com muito rock, blues e samba, os eventos começam na quarta-feira (15) e seguem até o sábado (18), sempre às 20h. O Sesc Morada dos Baís fica na avenida Noroeste, 5140.



Na quarta-feira (15) é dia de samba. Quem toma conta da noite é Gideão Dias, com repertório que contempla músicas autorais de seu DVD e também clássicos do samba como Cartola e Almir Guineto. Há 9 anos atuando na carreira solo, Gideão conta que apesar de ter nascido no Estado de São Paulo, é sul-mato-grossense de coração.



Já na quinta-feira (16), é a vez da banda Farrapos e Trapos animar a galera com um som que relembra o velho rock nacional. “A banda foi formada em 2013 para resgatar aquele rock precursor, 100% nacional, como Ira, Paralamas e Cazuza, mas também traz músicos como Charlie Brown Júnior e Teatro Mágico, atendendo a galera mais jovem”, diz o vocalista Luiz Acosta Ribeiro.



Na sexta-feira (17), show com banda Haiwanna, que leva o público clássico do gênero e também produção autoral. A banda já anima as noites campo-grandenses há 18 anos. “A ideia é sensacional, a Morada dos Baís e a cultura têm tudo a ver. A gente nota um público diferente dos bares, muitas famílias, é muito bom”, diz o músico Hugo Carneiro.



E para encerrar a programação, no sábado (18) o blues do Black di Boa. “Tocar no Sesc é magia pura. Lavo a alma”, define a cantora, Érika Espíndola. A banda se auto define como de funk/rock psicodélico blues.