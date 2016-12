Réveillon agrada público com vários preços em Campo Grande

Deurico/Arquivo Capital News Opções para passar a virada do ano

Sem a tradicional queima de fogos, a população poderá contar com opções para passar a virada do ano em comemoração com amigos e famílias. Os interessados podem entrar em contato com o local e agendar a vaga para a festa de sábado (31).



Muralha – o local oferece jantar com entrada de frios decorada com frutas, mini quiche de queijo, empadão de camarão. O jantar perfil assado, farofa especial, filé mignon ao molho mostarda. Já a sobremesa inclui doces caseiros, pudins, tortas e mousses. O open bar é de coca-cola, guaraná, suco de abacaxi, cerveja e batender. O segundo lote de convites está à venda: R$ 179,00, com mesa para 8 pessoas: R$ 1.299,00.



Move – a boate oferece apresentações dos DJs de São Paulo Puff e Milk, o Dj Sweiller e Low Bros que vão tocar música eletrônica. A festa terá open bar de vodka, cerveja, refrigerante e água. O preço dos ingressos que já estão no terceiro lote é de R$ 70,00 feminino e R$ 80,00 masculino.



Rádio Clube - terá um réveillon com jantar, ilha de sushi e bebida a vontade inclusa. A virada terá frisantes, que estão inclusos no buffet, além de ceia, com jantar, ilha de frios e de sushi. O evento terá open bar de cerveja e open food. O preço no terceiro lote é de R$ 140,00 feminino e R$ 160,00 masculino.



Réveillon do Bêbado – a festa terá open bar de cerveja, água e refrigerante na área vip e no camarote com adição de vodka, whiskyredlabel, jurupinga. O preço dos ingressos é de R$ 60,00 (feminino) e R$ 70,00 (masculino). O camarote custa R$ 120,00.