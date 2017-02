Quatro filmes estreiam nos cinemas

Divulgação Aliados | A Cura | John Wick - Um Novo Dia para Matar | Lion - Uma Jornada para Casa

Ao todo, quatro filmes fazem parte da estreia dos cinemas nesta semana. O filme mais esperado é o “Alienados”, com o ator Brad Pitt e a atriz Marion Cotillard. Um homem percebe que a esposa pode ser um dos maiores inimigos que existem, em plena guerra contra os nazistas.



Outro filme é "A Cura", um terror para quem gosta de histórias com pragas, doenças e mistérios. Estreiam também os filmes "John Wick - Um Novo Dia para Matar", com Keanu Reeves, e "Lion - Uma Jornada para Casa", com o indiano Dev Patel. Confira os trailers.

Trailers

Aliados

Em uma missão para eliminar um embaixador nazista em Casablanca, no Marrocos, os espiões Max Vatan (Brad Pitt) e Marianne Beausejour (Marion Cotillard) se apaixonam perdidamente e decidem se casar. Os problemas começam anos depois, com suspeitas sobre uma conexão entre Marianne e os alemães. Intrigado, Max decide investigar o passado da companheira e os dias de felicidade do casal vão por água abaixo.

A Cura

Um ambicioso executivo é enviado para os Alpes Suíços para resgatar o CEO de sua companhia de um Centro de Cura, mas logo descobre que o local não é tão inócuo quanto parece.

John Wick - Um Novo Dia para Matar

John Wick (Keanu Reeves) é forçado a deixar a aposentadoria mais uma vez por causa de uma promessa antiga e viaja para Roma, a Cidade Eterna, com o objetivo de ajudar um velho amigo a derrubar uma organização internacional secreta, perigosa e mortal de assassinos procurados em todo o mundo.

Lion - Uma Jornada para Casa

Quando tinha apenas cinco anos, o indiano Saroo (Dev Patel) se perdeu do irmão numa estação de trem de Calcutá e enfretou grandes desafios para sobreviver sozinho até de ser adotado por uma família australiana. Incapaz de superar o que aconteceu, aos 25 anos ele decide buscar uma forma de reencontrar sua família biológica.

Veja programação, horários e valores:



