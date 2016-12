Projeto Som da Concha selecionará atrações musicais para temporada 2017

Governo do Estado Serão analisados pela Comissão de Seleção projetos a partir de critérios

A Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul publicou edital de seleção de artistas e grupos musicais que se apresentarão na temporada 2017 do projeto Som da Concha. Ao todo serão selecionadas 27 atrações. As inscrições podem ser feitas até 13 de fevereiro.



A ideia é elencar atrações musicais nas seguintes categorias: Show de Abertura (17 selecionados) e Show de Encerramento (10 selecionados). As datas propostas para apresentações são 16 e 30 de abril, 7 e 21 de maio; 11 e 25 de junho; 9 e 23 de julho; 6 e 20 de agosto; 3 e 17 de setembro; 8 e 22 de outubro; 12 e 26 de novembro e 10 de dezembro.



Para o Show de Abertura será pago um cachê de R$ 2.000 para uma apresentação de 40 minutos. Já para a categoria Show de Encerramento o valor é de R$ 7.000 em um show com previsão de 60 minutos. Todos os valores são brutos.



De acordo com a assessoria, uma Comissão nomeada pelo governo do Estado e composta por três membros titulares com reconhecimento da matéria em exame, podendo ser servidores públicos ou não, fará a análise dos projetos. A Comissão receberá todos os envelopes lacrados, apondo suas assinaturas nos envelopes. O processo será todo realizado nas dependências da Fundação de Cultura e será aberto ao público.



Serão analisados pela Comissão de Seleção projetos a partir dos seguintes critérios: excelência artística do espetáculo, qualidade técnica, qualificação dos profissionais / currículo do proponente (peso 2) e trabalhos autorais e inéditos.