Projeto cultural levará violada para dentro do museu José Antônio Pereira

Divulgação / PMCG Projeto faz parte das ações da Prefeitura Municipal para ampliar o número de visitação e oferecer ao público a oportunidade de conhecer o museu

Uma noite musical diferente, em meio à história de Campo Grande, em um espaço rústico. Assim será a realização do projeto Violada no Museu, que ocorrerá dia 7 de dezembro, no Museu José Antônio Pereira, a partir das 19 horas. Nessa primeira edição as duplas Beth e Bethinha e Márcio Santos e Claudiney, ficarão responsáveis pela animação.

No espaço da Fazenda Bálsamo, que foi residência de Antônio Luiz, filho do fundador de Campo Grande, José Antônio Pereira, a Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) quer ampliar o número de visitação e oferecer ao público a oportunidade de conhecer a pequena casa, os móveis e os objetos da família Pereira.

“Vamos unir a música, uma das linguagens culturais, ao Museu, que é um patrimônio. Essa fusão pretende fazer com que nossos equipamentos culturais sejam mais conhecidos, mais visitados e consequentemente mais valorizados pela população”, completa a superintendente de Cultura e secretária-adjunta da Sectur Laura Miranda. O projeto Violada no Museu é aberto ao público e tem entrada gratuita.

A estrutura para receber a violada será montada no quintal. Porém, o público terá acesso a casa e poderá fazer um “tour” pelos cômodos com a orientação dos técnicos do museu. De acordo com a gerência do espaço cerca de 200 pessoas entre alunos e turistas visitam o local mensalmente.