Programações musicais retornam no Sesc Corumbá

A programação musical do Sesc Corumbá volta na próxima sexta-feira (3) e é aberta ao público. O evento começa às 19h30 e segue até 21h30, na nova unidade do Sesc Corumbá, localizada na rua 13 de junho, 1703, Centro.



O primeiro a se apresentar é Marcos Farim com músicas do CD "Percutindo groove", que pulsa alegria entre os instrumentos. As programações culturais nas sextas-feiras são de muita música e dança no Sesc Corumbá.



A proposta é promover um encontro com a arte e cultura. E ainda, delícias locais como saltenha, mate e demais comidas típicas.